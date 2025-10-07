Carreras con futuro: guíe a sus hijos hacia la elección correcta

Elegir una carrera universitaria puede ser un reto tanto para los jóvenes como para sus familias.

En Buen Día, la comunicadora y orientadora Carolina Cervantes ayudó a entender qué profesiones están marcando tendencia en el mercado laboral y cómo detectar si se ajustan a las habilidades e intereses de sus hijos o nietos.



Según datos de CINDE, áreas como Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial y carreras técnicas en Administración o Contabilidad están entre las más demandadas en Costa Rica. Sin embargo, más allá de las estadísticas, es clave acompañar a los jóvenes en un proceso de autoconocimiento vocacional.



