Capacitación virtual abre nuevas oportunidades laborales

Fortalecer el perfil profesional, adquirir nuevas habilidades o iniciar un emprendimiento es posible gracias a la amplia oferta de capacitación virtual disponible en el país.

Instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), universidades públicas y diversas plataformas educativas ofrecen cursos en áreas con alta demanda laboral. Entre ellas destacan servicio al cliente, inglés, herramientas digitales, mercadeo, administración, programación y emprendimiento.

La actualización constante de conocimientos representa una ventaja en un mercado laboral cada vez más competitivo y marcado por la tecnología.

En el video adjunto encontrará opciones de estudio, requisitos de matrícula y alternativas de capacitación que pueden impulsar su desarrollo profesional.

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