Cambio, garantía y reembolso: la diferencia que todo consumidor debe conocer

¿Le han negado cambiar un producto o devolverle el dinero después de una compra? Muchas personas desconocen que cambio, garantía y reembolso tienen significados distintos. Cada figura aplica en circunstancias específicas.

La garantía protege al consumidor cuando un producto presenta defectos o no funciona de manera adecuada. Este derecho permite exigir reparación, sustitución o soluciones contempladas por la normativa vigente.

El cambio suele responder a políticas comerciales. Aplica cuando el cliente desea una talla diferente, otro color o un modelo distinto. Cada establecimiento define las condiciones para este beneficio.

El reembolso procede en casos de incumplimiento por parte del vendedor o cuando la legislación y las políticas del comercio así lo permiten.

Conocer estas diferencias ayuda a realizar reclamos de forma correcta y evita confusiones durante el proceso de compra.

En el video adjunto aprenderá cuáles son sus derechos como consumidor y qué acciones puede tomar ante una negativa por parte de un comercio.

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