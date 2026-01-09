Cacao ancestral: el legado vivo del pueblo Maleku

El cacao es símbolo de historia, cultura y espiritualidad. En esta edición de Buen Día, usted conocerá el profundo significado de esta fruta y la bebida tradicional que ha pasado de generación en generación dentro del pueblo Maleku.

Acompañado por un promotor cultural de esta comunidad, el programa revela cómo el cacao se transforma desde su estado natural hasta el chocolate tradicional, destacando sus beneficios y el valor cultural que aún hoy permanece vivo en Costa Rica (ver video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

