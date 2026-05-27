EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

¿Busca apoyo económico? Conozca cómo funcionan los fondos no reembolsables

Estos fondos sirven para impulsar proyectos y emprendimientos sin obligación de devolver el dinero.

Por Teletica.com Redacción 27 de mayo de 2026, 9:03 AM

Muchas personas desean emprender o fortalecer su negocio. El acceso a capital suele convertirse en una barrera para avanzar.

Los fondos no reembolsables representan una alternativa para impulsar proyectos. Este apoyo consiste en recursos económicos que algunas instituciones o programas entregan sin exigir devolución del dinero. Los beneficiarios deben cumplir requisitos específicos.

Hoy explicamos qué son estos fondos y cómo podrían ayudar al crecimiento de un emprendimiento.

En el video adjunto de Buen Día detallamos aspectos que debe considerar antes de aplicar.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas