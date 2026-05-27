¿Busca apoyo económico? Conozca cómo funcionan los fondos no reembolsables

Muchas personas desean emprender o fortalecer su negocio. El acceso a capital suele convertirse en una barrera para avanzar.



Los fondos no reembolsables representan una alternativa para impulsar proyectos. Este apoyo consiste en recursos económicos que algunas instituciones o programas entregan sin exigir devolución del dinero. Los beneficiarios deben cumplir requisitos específicos.



Hoy explicamos qué son estos fondos y cómo podrían ayudar al crecimiento de un emprendimiento.



En el video adjunto de Buen Día detallamos aspectos que debe considerar antes de aplicar.

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