Baby boomers, millennials y Gen Z: guía definitiva para entender sus diferencias

¿Ha escuchado usted frases como “las cosas ya no son como antes” o “estos jóvenes de ahora”? Con ellas suele aflorar la nostalgia por la época que cada quien considera propia, esa que define gustos, ritmos de vida y maneras de comprender el mundo.



Durante su entrevista este lunes en Buen Día, el profesor universitario Carlos Sandoval nos guía en un recorrido por las distintas generaciones, sus características más sobresalientes y los cambios que han marcado su forma de pensar (repase la información en el video adjunto).



El análisis permite entender por qué padres e hijos se miran a veces como si vinieran de planetas distintos, y cómo cada época, con sus retos y estilos, aporta al mosaico cultural que compartimos.



