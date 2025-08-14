Ataque de perro en centro comercial: ¿quién paga los daños en un espacio “pet friendly”?
Un niño de siete años resultó herido en un centro comercial tras el ataque de un perro. Un abogado explica quién debe asumir la responsabilidad y qué medidas deben aplicarse en sitios “pet friendly”.
El pasado fin de semana, un incidente en un centro comercial dejó a un niño de siete años herido tras ser atacado por un perro. Ante esta situación, muchas personas se preguntan: ¿quién debe asumir la responsabilidad en estos casos? ¿Con cuáles normas deben cumplir los espacios “pet friendly”?
Y, como dueños de mascotas, ¿qué precauciones debemos tomar para evitar accidentes?
El abogado David Delgado responde a estas inquietudes y ofrece recomendaciones clave para prevenir situaciones similares en el futuro.
En el video, obtendrá una perspectiva jurídica sobre estos temas que afectan tanto a los propietarios de mascotas como a los establecimientos que permiten la presencia de animales (ver video adjunto en la portada).
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.