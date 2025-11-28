Así era la Navidad “de antes”: recuerdos que aún emocionan a los ticos

Para muchos costarricenses, la Navidad de años atrás está llena de imágenes que hoy parecen sacadas de un cuento: la misa del 24 en la mañana, el rezo en familia, los tradicionales tampiqueños o tamales rallados, y la chicha que nunca faltaba en la mesa. Después, las bombetas, la emoción y esa espera casi sagrada por el Niño Dios.

Así lo recordaba en 1997 don Udon Belisario Campos, un zarcereño que compartió con La Nación sus memorias de una Costa Rica más sencilla, pero profundamente unida por sus tradiciones.

En Buen Día conversamos con la historiadora Ana Patricia Fumero, quien nos guía por esas costumbres que marcaron generaciones y que muchos todavía evocan con cariño.