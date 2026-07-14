Aprenda a crear una huerta en casa aunque tenga poco espacio

Crear una huerta en casa es posible aunque no tenga un jardín amplio. Con buena iluminación, recipientes adecuados y cuidados básicos, puede cultivar alimentos frescos en espacios pequeños.

En Buen Día, la experta en plantas Jeimy Vindas explicó cómo iniciar una huerta casera, cuáles cultivos son ideales para principiantes y qué recomendaciones permiten mantener hierbas y hortalizas saludables.

Para comenzar una huerta en casa, es importante elegir un espacio con suficiente luz, utilizar un sustrato adecuado y mantener un riego constante según las necesidades de cada planta.

La especialista también brindó recomendaciones para aprovechar apartamentos, balcones u otros espacios reducidos y disfrutar alimentos cultivados en el hogar.

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