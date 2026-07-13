Aprenda a convertir su experiencia en una fuente de ingresos

La experiencia y los conocimientos adquiridos durante los años pueden convertirse en una fuente de ingresos. Muchas personas encuentran nuevas oportunidades al ofrecer servicios profesionales.

El experto en reclutamiento, Roberto Requenes, explicó cómo identificar habilidades con valor en el mercado. También detalló los primeros pasos para desarrollar una oferta de servicios.

Durante la entrevista abordó la importancia de definir los servicios, conseguir los primeros clientes y construir una reputación profesional; además, señaló los errores más frecuentes al iniciar este tipo de emprendimiento.

En el video encontrará recomendaciones para transformar su experiencia en una oportunidad de crecimiento profesional y económico.

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