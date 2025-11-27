Amor en la era digital: riesgos y precauciones al conocer una pareja "online"

Quizá sus padres o abuelos se conocieron en el barrio, en la iglesia, en el colegio o en un viejo salón de baile donde las miradas lo decían todo. Pero hoy, para muchos jóvenes, el punto de encuentro ha cambiado: está en el celular.



Las aplicaciones de citas se han convertido en una forma habitual de relacionarse, pero con ellas también surgen dudas y riesgos que a veces pasan desapercibidos. Por eso, la psicóloga Jeannina Alán visitó la casa de Buen Día para analizar cómo estos espacios digitales influyen en la forma de vincularse, qué precauciones debe tomar y cuáles comportamientos pueden alertar de un posible peligro.



Un tema actual, necesario y especialmente relevante para familias que buscan acompañar a sus hijos en un mundo donde el amor también se escribe en pantalla.



