Amor después de los 50: cómo reconocer el interés sin palabras

¿Usted es de los que espera que el romance llegue solo? Datos del sitio Sunlife revelan que más del 55% de las personas mayores de 50 años confía en encontrar pareja por casualidad.

Pero, ¿qué pasa con los gestos, las miradas y las señales no verbales? En esta conversación, Sylvia Blanco y Enrique Rodríguez exploran cómo identificar el interés del otro y cómo expresar lo que usted siente, incluso sin decir una sola palabra (ver video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.