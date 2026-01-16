EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Amor después de los 50: cómo reconocer el interés sin palabras

Sylvia Blanco y Enrique Rodríguez analizan cómo expresar emociones sin necesidad de palabras.

Por Teletica.com Redacción 16 de enero de 2026, 10:28 AM

¿Usted es de los que espera que el romance llegue solo? Datos del sitio Sunlife revelan que más del 55% de las personas mayores de 50 años confía en encontrar pareja por casualidad. 

Pero, ¿qué pasa con los gestos, las miradas y las señales no verbales? En esta conversación, Sylvia Blanco y Enrique Rodríguez exploran cómo identificar el interés del otro y cómo expresar lo que usted siente, incluso sin decir una sola palabra (ver video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas