Alquileres sin conflictos: lo que dice la ley y cómo cumplirla

Aunque en Costa Rica existe una ley que regula los arrendamientos, en la práctica son muchos los conflictos que surgen entre propietarios e inquilinos. El desconocimiento de la normativa, interpretaciones distintas del contrato o acuerdos verbales poco claros suelen ser el origen del problema.

Temas como la pintura del inmueble, el desgaste por el uso diario, las remodelaciones y la devolución del depósito están frecuentemente en el centro de estas discusiones.

Para aclarar dudas y orientar tanto a arrendadores como arrendatarios, la abogada Angie Portela explica qué dice la ley y cómo prevenir conflictos innecesarios (ver video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.