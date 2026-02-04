Alquileres sin conflictos: lo que dice la ley y cómo cumplirla
Temas como la pintura del inmueble, desgaste por el uso diario, remodelaciones y devolución del depósito están frecuentemente en el centro de las discusiones.
Aunque en Costa Rica existe una ley que regula los arrendamientos, en la práctica son muchos los conflictos que surgen entre propietarios e inquilinos. El desconocimiento de la normativa, interpretaciones distintas del contrato o acuerdos verbales poco claros suelen ser el origen del problema.
Para aclarar dudas y orientar tanto a arrendadores como arrendatarios, la abogada Angie Portela explica qué dice la ley y cómo prevenir conflictos innecesarios (ver video adjunto).
