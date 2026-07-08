¿Alquila casa? Conozca quién debe pagar las reparaciones

Alrededor de 366.000 familias en Costa Rica viven en una casa alquilada, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Aun así, muchas personas desconocen cuáles gastos les corresponden como inquilinos y cuáles debe asumir el propietario.

Las dudas suelen aparecer cuando surge una reparación dentro del inmueble. En esos casos es importante conocer lo que establece la ley para evitar conflictos entre ambas partes.

Durante la entrevista se aclaran consultas frecuentes relacionadas con el pago de impuestos de la propiedad, la reparación de canoas dañadas y los desperfectos en el sistema eléctrico, entre otras situaciones.

El abogado Denis Solano explica los derechos y responsabilidades de propietarios e inquilinos para facilitar una adecuada convivencia y evitar desacuerdos.

En el video adjunto podrá conocer las principales recomendaciones para quienes alquilan o ponen en alquiler una vivienda.

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