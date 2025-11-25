Estilo de Vida
Aceras en mal estado: esto es lo que la ley realmente exige a vecinos y municipios
La especialista Angie Portela aclara hasta dónde se puede intervenir, qué obligaciones existen y quién debe reparar daños para garantizar una movilidad segura y equitativa.
Aunque la Ley de Movilidad Peatonal de 2021 establece que las municipalidades deben gestionar y mantener las aceras, también asigna a ciertos propietarios privados la obligación de construir nuevos tramos.
Esto genera dudas comunes: ¿hasta dónde puede usted intervenir en ese espacio?, ¿quién repara una acera dañada?, ¿qué permiten y qué prohíben las regulaciones vigentes?
Hoy e
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.