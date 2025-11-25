EN VIVO
Aceras en mal estado: esto es lo que la ley realmente exige a vecinos y municipios

La especialista Angie Portela aclara hasta dónde se puede intervenir, qué obligaciones existen y quién debe reparar daños para garantizar una movilidad segura y equitativa.

Por Teletica.com Redacción 25 de noviembre de 2025, 9:29 AM

Aunque la Ley de Movilidad Peatonal de 2021 establece que las municipalidades deben gestionar y mantener las aceras, también asigna a ciertos propietarios privados la obligación de construir nuevos tramos. 

Esto genera dudas comunes: ¿hasta dónde puede usted intervenir en ese espacio?, ¿quién repara una acera dañada?, ¿qué permiten y qué prohíben las regulaciones vigentes? 

Hoy en Buen Día, conversamos con Angie Portela para aclarar estas interrogantes y entender cómo lograr una convivencia más justa entre vecinos. Un tema que nos afecta a todos, porque caminar seguros y en armonía debería ser un derecho compartido.

