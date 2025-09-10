690 incendios en lo que va del año: consejos para protegerse del humo tóxico

A tan solo unos meses de que acabe el año, Costa Rica ha registrado 690 incendios en estructuras, dejando ocho víctimas fatales.

Sin embargo, pese a la creencia popular, no es el fuego en sí, sino el humo lo que representa el mayor peligro para las personas y los animales en estos incidentes. El humo denso y tóxico puede causar daños irreversibles en cuestión de minutos.

En el video que aparece en la portada, Ronny La Touche, encargado de la Academia Nacional de Bomberos, comparte recomendaciones cruciales para estar mejor preparados en caso de incendio y salvar vidas.

