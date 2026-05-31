Yokasta Valle: "Un juez vio otra pelea completamente"

La boxeadora costarricense Yokasta Valle brindó el análisis de la pelea que perdió, por decisión dividida, ante la mexicana Lourdes "La Pequeña Lulú" Juárez, en El Paso Texas.



El combate fue por el cinturón mundial vacante de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Me siento triste, uno siempre quiere un resultado y ganar, a nadie le gusta perder, pero bueno, son cosas que pasan, hay que levantarse, seguir a lo que viene. "Fue una gran pelea, a pesar del último corte, en el último round, esa caída, que se movió el pie, pero bueno, lo contaron como caída y eso me perjudicó, que un juez vio otra pelea completamente", comentó Yokasta al periodista Lázaro Malvares.

Sobre la rival que tuvo al frente, Valle la calificó de "incómoda".

"Lourdes es una rival incómoda, sabíamos que era incómoda, que se cambiaba de guardia, derecha, zurda, sucia un poco, sabíamos que iba a pasar eso, le di un cabezazo, pero la verdad que la referee también falta experiencia", añadió.

Además, Valle relató qué sucedió en el décimo asalto producto de un cabezazo y también de un resbalón que tuvo.

"En el round 10, la panda me jodí, tiene que tirar todo, porque este es round de campeonato mundial, como uno siempre dice, tiré todo, estuvimos en el intercambio, pegó ese cabezazo, y en ese cabezazo que seguimos el intercambio, tiré a la derecha, pero ahí en la esquina de ella estaba hasta mojada, entonces en el intercambio por supuesto que se ve como que fuera caída real. Hay cosas que pasan, hay repetición, pero el árbitro no lo ve y al final perdí", concluyó.

