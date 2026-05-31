Duro golpe en Texas: Yokasta Valle pierde ante 'La Pequeña Lulú'

La boxeadora costarricense Yokasta Valle perdió, por decisión dividida, la noche de este sábado ante la mexicana Lourdes “La Pequeña Lulú” Juárez, en El Paso Texas.

La pelea fue pactada a 10 asaltos y fue por el cinturón mundial vacante de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El combate fue intenso. La tica fue al frente con buenas combinaciones de golpes y también con gran despliegue físico haciéndole caso a su esquina, encabezada por el mexicano Jacob “Panda” Najar.

Sobre el ring todo fue muy parejo hasta el décimo y último asalto, cuando Juárez le dio un cabezazo a Yokasta y le rompió la ceja derecha. Además, a falta de pocos segundos para finalizar la pelea, la mexicana hizo que Valle pusiera la rodilla en la lona, y eso marcó la diferencia para el resultado final.

La tica tiene un récord de 34 victorias y solo cuatro derrotas. Además, antes de esta presentación, Valle venía de cuatro triunfos consecutivos desde su último revés en 2024.

Yokasta ha sido seis veces campeona del mundo en tres categorías distintas (102, 105 y 108 libras) y ahora buscaba su sétima corona.

Su rival era experimentada, tiene 39 años y tras el combate acumuló 40 triunfos y apenas cuatro derrotas. La mexicana suma cinco victorias consecutivas desde 2023 y ya ha ostentado títulos mundiales en las divisiones minimosca y supermosca.