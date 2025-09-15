Tica Andrea Agüero es nueva Campeona de Crossfit Adaptado

La costarricense Andrea Agüero Valle se consagró como la nueva The Fittest Of Eart en la categoría Visual de la competencia The Adaptive Crossfit Games 2025, realizada en Las Vegas, Nevada.

“Es un sueño hecho realidad, es llegar a lo más profesional que se puede en el deporte que amo y por el que he hecho muchos sacrificios. Este gane represanta muchas cosas entre ellas que todos los entrenos, competencias han valido la pena y este es el fruto de todo esto”, aseguró Andrea Aguero, atleta de Crossfit Adaptado.

Por su parte, Max Zúñiga, entrenador de Agüero﻿, expresó que este "es un logro súper importante; siempre soñé en clasificar algún atleta a los Crossfit Games en cualquier división, pero ganarlo es algo único e indescriptible. Es una experiencia increíble que siempre estará guardada en mi mente; para ella un sueño hecho realidad también y la mayor felicidad de su vida deportiva".



Una de las curiosidades de categoría visual radica en que los atletas participantes deben competir con los ojos vendados y estar acompañados por un asistente (Handler) quién les asiste durante el evento en el piso de competencia.



“Cris (Cristopher Soto Vargas) es mi esposo y asistente (handler). Por los requisitos de la competencia es necesario competir con los ojos vendados durante todos los eventos. Así que ocupaba asistencia para orientación y prácticamente ser mis ojos durante cada evento”, agregó Agüero.



Andrea tiene una discapacidad es visual debido a una afectación genética que combina dos enfermedades Stargardt y Retonisis Pigmentaria. Lo que afecta para enfocar y medir profundidades, dificultando movilizarme, reconoce rostros y colores para desenvolverse independiente.



Preparación en equipo



La preparación de la atleta inició en febrero del presente año tras clasificar a nivel mundial en su categoría para llegar a la competencia realizada en Estados Unidos.



“Cuando nos dieron la invitación a los Crossfit Games fue súper interesante porque tuvimos que adaptar nuestros entrenamientos con base a los requisitos de la programación de los workouts de los games. Tuvimos que entrenar con los ojos tapados, movimientos nuevos e incluso entrenar al handler porque es clave saber cómo acomodar a Andre en cada ejercicio y darle las señales específicas. Parece algo sencillo, pero realmente no lo es”, detalló el entrenador Zúñiga.



A nivel mundial, solo clasificaron las 10 personas que se presentaron este fin de semana en Las Vegas.



﻿La nueva campeona practica el deporte desde el 2018 cuando se aventuró a recibir lecciones. Fue en el 2020 que ingresó a la programación de MPT donde conoció a su actual entrenador.



Por último, la atleta asegura que continuará entrenando, probará competencias adaptadas y fomentará aún más el deporte adaptado en Costa Rica.

