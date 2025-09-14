Amalia Ortuño consigue el hexacampeonato Mundial de Crossfit Adaptado

La atleta costarricense Amalia Ortuño logró este domingo una marca histórica al obtener un nuevo campeonato mundial en la categoría Seated 2 de crossfit adaptado, con el que alcanzó su sexto título consecutivo.

“Estoy tan feliz como cuando gané el primer título. Tener en mis manos una medalla es algo hermoso, pero dejar un legado que perdure en el tiempo es simplemente indescriptible”, indicó Amalia Ortuño, minutos después de recibir su presea como campeona del mundo.

“Hace siete años inicié en este deporte del crossfit adaptado con la determinación de cumplir un sueño: volver a competir después de un diagnóstico incierto, de una enfermedad que hasta el día de hoy me ha cambiado la vida de más formas de las que jamás imaginé”, agregó Ortuño.

El Campeonato Mundial efectuado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, marcó el final de la temporada de los CrossFit Games, donde participaron más de 260 atletas en 16 divisiones adaptativas diferentes.

“Hoy cierro esta temporada con la emoción inmensa de haber ganado mi sexto campeonato del mundo, pero sobre todo con la satisfacción más grande que mi corazón puede sentir: haber marcado un camino y abierto puertas para que otros atletas también se animen a perseguir lo que tantas veces les dijeron que era imposible”, indicó la monarca del orbe.

De Las Vegas a la India.

Este mes de septiembre será intenso para la paratleta Amalia Ortuño, quien, tras finalizar con éxito el Mundial de Crossfit Adaptado en Las Vegas, estará preparando maletas para competir en el Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi, India.

“Llegaré este lunes 15 de septiembre a Costa Rica a eso de las 7:00 p. m. y el martes 16 ya tenemos que empezar los entrenamientos para el Mundial de Para Atletismo en India”, indicó entre risas Amalia.

El torneo en India se disputará del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2025 en el Estadio Jawaharlal Nehru.

“Gracias, vida, por permitirme ser ejemplo, por darme la oportunidad de inspirar y de tocar la vida de muchos”, concluyó la seis veces campeona mundial de Crossfit Adaptado, Amalia Ortuño Lizano.

Con información de Olman Mora para Teletica.com.