El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y su rival Caleb Plant llegaron a los golpes este martes, en medio de una conferencia de prensa para promocionar la pelea que ambos disputarán en noviembre por la corona mundial del peso súper mediano.

El invicto estadounidense Plant se quedó con un corte debajo del ojo derecho luego del feroz intercambio en el hotel donde se llevaba adelante la conferencia en Beverly Hills.

Por su parte, la estrella mexicana Álvarez, ampliamente considerado como el mejor boxeador libra por libra en el boxeo, desencadenó el tumulto después de encontrarse cara a cara con Plant.

Con ambos hombres pareciendo intercambiar improperios, Álvarez empujó a Plant con fuerza en el pecho, enviando al joven de 29 años de Tennessee tambaleándose por el escenario.

Plant respondió con un salvaje gancho de izquierda, que Álvarez esquivó cómodamente antes de conectar dos contragolpes, lo que provocó un corte debajo del ojo derecho de su rival.

La seguridad y los miembros del séquito de ambos boxeadores subieron al escenario para interrumpir la pelea.

Plant se dirigió nuevamente a Álvarez con una diatriba cargada de improperios antes de acusar al mexicano de ser un "tramposo de drogas".

Álvarez dio positivo por esteroide prohibido en 2018, lo que obligó a posponer en ese momento su pelea con Gennady Golovkin.

"Eres un tramposo de drogas ... eres un tramposo", espetó Plant.

"No pongas excusas antes de la pelea", respondió Álvarez enojado. "Digas lo que digas. Te veré el 6 de noviembre. Verás algo especial y sentirás algo especial".

