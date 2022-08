Óscar de La Hoya: "Estoy ansioso por estar en Costa Rica muy pronto"

Por José Fernando Araya | 16 de agosto de 2022, 15:30 PM

Durante una transmisión en sus redes sociales, la boxeadora costarricense Yokasta Valle confirmó la presencia del expugilista estadounidense, Óscar de la Hoya, en Costa Rica para la pelea de unificación que tendrá el próximo 8 de setiembre.

Valle aprovechó la visita a las oficinas de Golden Boy Productions para entrevistar brevemente al histórico boxeador estadounidense.

“Es un privilegio y un honor estar promoviéndote y trabajar contigo, así que en setiembre 8 buscaremos coronarse campeona mundial”, comenzó diciendo De La Hoya.

El expugilista multicampeón de varias divisiones y quien llegó a enfrentar a históricos como Floyd Mayweather Jr, Manny Pacquiao, Julio César Chávez y Bernard Hopkins, entre otros, aseguró que se siente muy motivado por visitar Costa Rica.

“Estoy ansioso por estar en Costa Rica, nos vemos muy pronto”, expresó.

Además, indicó que nunca ha estado en suelo costarricense, aunque le han hablado maravillas del país.

“Nunca he estado en Costa Rica, mucha gente me cuenta que es un país muy lindo, con playas muy bonitas, Marc Anthony me dijo que es un país hermoso”, añadió.

Entre las curiosidades contó cuál fue su combate más difícil a lo largo de su amplia carrera, así como la razón de su apodo “Golden Boy”.

De La Hoya lleva varios meses promocionando la carrera de Valle y este 8 de setiembre estará en la defensa por el título unificado de las 105 libras que tendrá la tica ante la vietnamita Thi Thu Nhi Nguyen en la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde.

Los boletos para esta velada ya están a la venta y se podrán conseguir en el sitio passline.com y van desde los ₡5 mil y hasta los ₡50 mil.