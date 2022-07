Listos los cuartos de final de la Liga de Fútbol Playa

Por Daniel Jiménez | 21 de julio de 2022, 16:32 PM

El campeonato nacional de Fútbol Playa dejó definidos los cuartos de final.



Luego de disputarse toda la fase regular, el equipo Yunis Limón fue el que se dejó el primer lugar en la clasificación general.

Solo dos equipos capitalinos siguen con vida en el certamen. Se trata de SF Macoy Alajuelita y Dimas Escazú. Los restantes seis provienen de donde el fútbol playa es de práctica diaria.

Esta fase se juega a ida y vuelta. Las fechas, horarios y sedes de los cuartos de final serán anunciados próximamente por la Liga de Fútbol Playa.



Los cruces:

Yunis Limón vs. Mixta del Caribe

Punta Leona vs. SF Macoy Alajuelita

Sámara ADG vs. Coopecaja PFC

MP Matapalo vs. Dimas Escazú

El campeón defensor es MP Matapalo.