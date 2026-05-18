Licitación para reparar pista del Estadio Nacional quedó desierta: ¿Qué dicen quienes ofertaron?

La licitación para la reparación de la superficie de la pista de atletismo del Estadio Nacional fue declarada desierta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

El cartel 2026LE-000002-0011400001 tuvo un presupuesto asignado de poco más ₡658 millones (₡658.021.000), pero solo se recibieron estas dos ofertas, ambas por encima del costo.

Ofertas

Superficies de Centroamérica S. A. ofertó por un monto total de ₡718.680.000.00.

Adrián Rojas Constructora ofertó por un monto total de ₡950.000.000.00.

¿Qué opinan quienes ofertaron?

Teletica.com conversó con personeros de ambas empresas, quienes brindaron sus impresiones sobre la declaración de desierto el proceso.

Adrián Rojas, de Adrián Rojas Constructora, indicó que era algo que ya se venía venir por temas de presupuesto.

"Los costos asociados hacen que el presupuesto sea insuficiente y eso hace que las dos ofertas superaran la reserva presupuestaria que se tenía. Ahora, la institución (Icoder) tiene que retomar ese tema no sé si este año o si se debe reprogramar para 2027. Con lo que ellos tenían no va a generar algún tipo de atraso porque estaban para empezar en enero de 2027, se tendría que aprovechar el resto del año en el proceso licitatorio", explicó Rojas.

Rojas destacó que le llamó la atención cuando observó que el presupuesto era menor al estudio de mercado que se realizó.



"Vino una empresa desde Alemania o Estados Unidos para ver el proceso de mejoras y el costo que ellos estimaron rondaba el millón y medio de dólares", acotó.



Además, Rojas destacó que había que almacenar seis meses el material de pista y que ese aspecto también subía el presupuesto. Eso sí, indicó que está interesado en participar una vez se vuelva a relanzar la licitación.

Por último, Rojas fue más allá, pues explicó que, desde su criterio, no se le debía realizar un retopping (aplicar una nueva capa de resina o caucho sobre el pavimento de tartán desgastado de una pista de atletismo) sino se debería realizar un cambio total a la estructura.



"Lo que se necesitaba era un cambio total, un recarpeteo. Hay que levantar la superficie (lo rojo de la pista) para ver cómo está la carpeta asfáltica, cómo está la base y subase porque hay eventos que meten trailers o estructuras pesadas que pueden haber lesiones por sobrepeso", añadió.



Por su parte, Luis Fernando Esquivel, propietario y gerente de Superficies Centroamericanas, expresó que observó "relativamente bien" el presupuesto que el Icoder tenía destinado para la obra.

"El problema con eso es la inestabilidad económica que hay a nivel mundial, antes de presentar la oferta nos dijeron que había un incremento de precio de 15% y por la situación de petróleo sube transporte y sube todo. Se trató de ajustarle a lo que me dijo el proveedor con el riesgo que había porque nuestra casa matriz queda en Alemania y normalmente hay incrementos", explicó Esquivel.

Sobre el tema del retopping, Esquivel defendió la decisión del Icoder y destacó que "no es una ocurrencia".



"Este trabajo lo que se solicitó es la parte de pista y la parte verde, hay que ver cuánto me cuesta hacer una casa de 200 metros cuadrados y otra de 400 metros cuadrados. Si fuera solo la parte roja, el material es más caro, pero la intervención es menor. La parte verde hay que removerla toda y estamos hablando de 7.000 metros cuadrados cuadrados de la parte roja y y 5.000 metros cuadrados de la verde. Los montos se elevan por la cantidad de metros cuadrados", concluyó.

¿Qué dice el Icoder?

Teletica.com le consultó al Icoder qué hará luego de que fuera declarada desierta la licitación de cambio de pista del Estadio Nacional.

"Tras el primer intento de contratación, los equipos técnicos del Icoder están haciendo los ajustes respectivos para publicar en SICOP nuevamente el Cartel de Licitación. El Icoder es el primer interesado en que a la brevedad posible se pueda superar este proceso de contratación", destacó Donald Rojas Fernández, Director Nacional del Icoder.