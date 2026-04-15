¿Por qué se arreglará pista de atletismo del Estadio Nacional en lugar de cambiarla? Esto dice Icoder

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) explicó las razones del por qué decidieron reparar la pista sintética de atletismo del Estadio Nacional y no optar por un cambio total de la estructura.

El ingeniero Kenneth Sevilla Arce, jefe de la Unidad de Obras del Icoder, brindó los detalles y aseguró que "la base y subbase se mantienen operativas".

"A pesar de estas cargas puntuales, la base y subbase se mantienen operativas, sin evidencia visible de fracturas, asentamientos diferenciales o pérdida de capacidad portante.

"La solución de retopping (renovación de la capa sintética superficial) resulta totalmente coherente con la naturaleza y profundidad del daño", detalló Sevilla.





Además, el funcionario del Icoder indicó que por medio de esta intervención se "restaurará la planimetría, eliminar los birdbaths (pequeños pozos de agua), recuperar la elasticidad y seguridad de la superficie, y extender la vida útil de la pista, sin incurrir en costos y riesgos asociados a una reconstrucción profunda que no está justificada técnicamente".

En la actualidad, el Icoder promueve en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) el cartel para dicha reparación. Hay un disponible de ₡658 millones.