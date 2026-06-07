Gabriela Traña impulsará el primer Congreso Maratón en Costa Rica

La atleta olímpica y nutricionista Gabriela Traña organizará la primera edición del Congreso Maratón, para promover el bienestar, la salud y la cultura del running en Costa Rica.

La actividad se realizará el 19 y 20 de setiembre en el Costa Rica Tennis Club, en La Sabana, y reunirá a corredores, especialistas, marcas y personas interesadas en conocer más sobre el impacto físico, mental y emocional de las maratones.

Bajo el lema “La Maratón te cambia la vida”, el evento pretende convertirse en una plataforma de aprendizaje e inspiración para quienes practican este deporte o desean incorporarlo a su estilo de vida.

“El objetivo es que el evento se convierta en una experiencia integral y no únicamente en una actividad académica. Queremos crear una plataforma que permita inspirar a las personas y mostrar cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de transformación personal, bienestar y superación”, señaló Traña.

Se trata de dos jornadas que contarán con charlas especializadas, talleres prácticos, foros con atletas, espacios de networking y activaciones de marca.

Temas como nutrición, entrenamiento, tecnología deportiva, motivación, disciplina, salud y estilos de vida saludables estarán en el programa

La actividad estará abierta a corredores, deportistas, entrenadores, estudiantes, profesionales vinculados al deporte y la salud, así como al público en general interesado en el bienestar integral.

El evento tendrá capacidad para 200 personas y se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. durante ambos días.

Las inscripciones estarán disponibles próximamente a través de Congreso Maratón CR.