Federación de Atletismo cancela deuda con el Icoder y espera recibir recursos del Estado

La Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) canceló la semana anterior la deuda de ₡11 millones que tenía con el Instituto Costarricense de Deporte y la Recreación (Icoder).



El monto total de lo adeudado era ₡11.399.107,64 y data de liquidaciones presupuestarias desde 2023 que no fueron aceptadas.



Por esta razón, la Fecoa no obtuvo dineros del Estado en el 2024 y 2025. Lo que recibía antes era de aproximadamente ₡75 millones al año.

Teletica.com conversó del tema con Marco Brenes, Secretario General de la Fecoa.

"La semana pasada cancelamos la liquidación pendiente, no hemos recibido dineros del Estado desde hace dos años, hemos tenido que jugar con todo eso", indicó Brenes.

Además, Brenes enfatizó que de repente podrían recibir dinero estatal este mismo año.

"Se supone, de repente, que en el segundo tracto de este año, porque ese depósito se hace en dos tractos. Se supone que en el segundo depósito, si todo sale bien deberíamos recibir esa ayuda del Estado, lo del segundo semestre que va entrando por ahí de agosto o setiembre", acotó.

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