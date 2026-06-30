Estudiantes del CTP de Carrizal conquistan la final nacional de STEM Racing Costa Rica 2026

El equipo Racer Design Programing Up se coronó campeón de la categoría Handmade Entry y representará al país en una experiencia internacional vinculada al automovilismo de alto nivel.

La emoción, la innovación y el talento juvenil marcaron la Gran Final de la categoría Handmade Entry de STEM Racing Costa Rica 2026, celebrada este fin de semana en el Centro Comercial AlEste, donde estudiantes de distintas regiones del país demostraron sus habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

La competencia reunió a decenas de equipos que participaron en una serie de evaluaciones técnicas, presentaciones estratégicas y pruebas en pista, poniendo a prueba sus conocimientos en diseño, manufactura, análisis, comunicación, marketing y trabajo en equipo.

Tras una intensa jornada, el equipo Racer Design Programing Up, del Colegio Técnico Profesional de Carrizal, se alzó con el primer lugar de la categoría Entry Handmade Class.

Los estudiantes fueron guiados por sus tutores Eliecer Cambronero Hidalgo y Brayner Martínez Ramírez.

El equipo campeón está conformado por:

Ariadne Alvarado Salas

Alejandro Arroyo Delgado

Anderson González Rodríguez

Dariany Jiménez Montero

Franco Zúñiga Valle

Premio con destino internacional

Como parte del reconocimiento, los estudiantes viajarán a México para vivir una experiencia educativa internacional en el marco de las actividades asociadas al Gran Premio de México de Fórmula 1, programado para el próximo mes de octubre.

Durante esta experiencia tendrán la oportunidad de conocer de cerca una de las industrias más avanzadas en tecnología e ingeniería, explorando procesos, dinámicas y espacios relacionados con el automovilismo de alto rendimiento, además de fortalecer su formación en disciplinas STEM.

Más de 500 estudiantes compiten este año

En la edición 2026 participan aproximadamente 520 estudiantes, organizados en 70 equipos, provenientes de comunidades urbanas y rurales de todo el país.

Uno de los aspectos destacados del programa es su enfoque inclusivo, ya que el 52 % de los participantes son mujeres, reflejando el creciente interés femenino por las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Las semanas anteriores también se llevaron a cabo las finales nacionales de las categorías Development y Entry Level 3D Class.

En el caso de Development, el equipo campeón representó a Costa Rica en la final internacional celebrada en Madrid, España, mientras que los ganadores de Entry Level 3D Class obtuvieron una experiencia educativa vinculada al Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

Impulsando vocaciones científicas

El director de STEM Racing Costa Rica, Marco Cercone, destacó que el objetivo del programa va más allá de la competencia.

"Esta categoría refleja cómo el talento puede comenzar a desarrollarse desde edades tempranas cuando existen oportunidades adecuadas. Nos entusiasma que los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a experiencias internacionales que les permitan conocer de cerca entornos donde la innovación, la ingeniería y la tecnología se viven al más alto nivel. Más allá de la competencia, buscamos inspirar vocaciones y abrir nuevas perspectivas para su futuro", afirmó.

Un programa que abre puertas al mundo

La organización destacó que STEM Racing Costa Rica continúa consolidándose como una plataforma de formación integral para estudiantes, brindándoles acceso a competencias nacionales e internacionales, oportunidades académicas, becas y conexiones con la industria global.

El programa busca desarrollar habilidades técnicas y personales mediante experiencias prácticas que preparen a los jóvenes para los retos de un mercado laboral cada vez más orientado hacia la innovación, la ingeniería y la tecnología.