El fútbol regresa a la playa luego de dos años

El fútbol volerá este fin de semana a la arena de las playas de nuestro país tras más de dos años de ausencia por el COVID-19.



Desde setiembre del 2019, la Liga de Fútbol Playa no tenía la posibilidad de programar partidos en las provincias como Guanacaste, Limón y Puntarenas, por lo que los partidos se realizaban en el Proyecto Gol y en Orotina, en el Complejo Deportivo Narime.

“Debimos tener adaptación si queríamos practicar nuestro deporte y no parar dos años. Era un poco difícil, el 50% de los equipos son de las costas. La Liga en el 2021 hizo un esfuerzo muy grande en ayudarle a los equipos de las costas con un 80% del torneo, con transportes, arbitraje e implementos deportivos”, explicó Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol playa.

La liga regresará este fin de semana a la zona de Guanacaste, este sábado se jugará en la cancha de Playa Sámara, mientras este domingo en la cancha de Playa Matapalo.



“Siempre es muy importante por el nombre del deporte de nosotros. Ya tenemos dos años en los que no visitamos las playas, no visitamos las costas que es donde está la esencia del deporte de nosotros. Creo que es un paso importante que damos para la reactivación económica y del deporte”, añadió Gómez.

Lea también Otros deportes Ni un infarto frenó a entrenador de fútbol playa Pedro Castillo estuvo presente en la primera victoria de su equipo en el torneo.

​Ya se han jugado cuatro jornadas del campeonato nacional de la primera división masculina 2022 y el líder del torneo es Yunis Limón con 11 puntos.



El torneo consta de 12 equipos que jugarán 11 jornadas todos contra todos y avanzan los ocho primeros lugares a los cuartos de final del certamen.



La jornada:



• Nosara vs Punta Leona. Sábado 23 de abril, 5 p. m. Cancha Playa Sámara



• Sámara ADG vs Dimas Escazú. Sábado 23 de abril, 6:30 p.m. Cancha Playa Sámara



• Coopecaja PFC vs American Data Goicoechea. Domingo 24 de abril, 1 p. m. Cancha Playa Matapalo.



• MP Matapalo vs Escazú FP. Domingo 24 de abril, 2:30 p. m. Cancha Playa Matapalo.



• Mixta del Caribe vs Valencia BS. Martes 26 de abril, 7 p. m. Cancha Fedefútbol.



• Yunis Limón vs SF Macoy Alajuelita. Martes 26 de abril 8:30 p.m. Cancha Fedefútbol.