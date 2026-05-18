De ser atletas olímpicos a recibir ₡0: Los casos de Alberto Vega y Sebastián Sancho

El Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder) dio a conocer las becas de renovación a los deportistas y destacó que los atletas olímpicos Sebastián Sancho, judoca, y Alberto Vega, nadador, se quedaron sin beca.

El año anterior, Sancho recibió ₡400.000 por mes, mientras que Vega ₡250.000. Para sorpresa de ambos, para este 2026 se les quitó el incentivo económico.

Teletica.com conversó con ambos atletas que participaron en los Juegos Olímpicos París 2024.

Sancho destacó que ya realizó el reclamo respectivo por medio de la Federación de Judo y Comité Olímpico Nacional (CON). "Estamos en un proceso de apelación y estamos esperando la respuesta", destacó.

Sancho fue enfático y calificó de falta de respeto la forma en que se le evaluó por parte de los criterios técnicos.

Además, no ocultó su sorpresa por lo sucedido una vez el Icoder dio a conocer la lista de 88 atletas a los que se les renovó la beca.



"Me extrañó bastante no estar dentro de la lista. El año pasado clasifiqué a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y puede que para ellos no sea un resultado muy sobresaliente. Yo subí de categoría a una nueva, en Juegos Olímpicos estaba en -60 kg y ahora en -66 kg. He estado buscando puntos para clasificar al Mundial. Busco aprovechar los eventos en los que compito, entreno duro, he estado constante en todo y me parece una falta de respeto de parte de ellos ya que no averiguan bien el proceso que yo tengo. Tal vez no hay suficiente equipo para abarcar la cantidad de atletas", comentó Sancho.



Además, el deportista de 27 años, dijo que los atletas de alto rendimiento tienen que lidear siempre.

"Son cosas que los deportistas de alto rendimiento tenemos que vivir siempre. Primero, esperar cinco meses a ver si nos dan la beca y luego, cuando nos la dan, saber desde qué mes es retroactivo; uno se queda con brazos cruzados, uno no puede hacer nada y luego tiene que enviar cartas para ver si se pasa a revisión y si se aprueba por la comisión de selecciones", agregó.



Sancho dijo estar "acostumbrado" a convivir con esta situación, pues ya lleva dos ciclos olímpicos, algo que consideró "incómodo".

"Hay muchos atletas que vienen de proyección subiendo, entrando a categorías mayores y esperan este ingreso para motivarse y seguir avanzando en sus disciplinas. Toca priorizar otras cosas como trabajo, estudio y lo deportivo pasaría a tercer plano de importancia. En mi caso ya estoy acostumbrado", acotó.



También, el judoca aseguró que el sistema por el cual se designan las becas deportivas es ambiguo y considera que se deberían utilizar mejores parámetros.



"Esto del reglamento y lo que ellos tienen estipulado para dar las becas es muy ambiguo; hay veces que uno tiene buenos resultados y el reglamento dice cierto monto y se termina rebajando. Los criterios de evaluación que ellos tienen deberían revisarse a fondo a ver cómo funcionan", destacó Sancho.

Por su parte, Vega indicó que también está en proceso de hacer el reclamo respectivo para analizar.



"La verdad, todavía no te puedo decir nada muy concreto, solo que mi federación me ayudó a mandar una carta pidiendo una explicación al respecto. Luego me dijeron que mandara una carta a la comisión de becas pidiendo una reevaluación de mi caso.

"Luego de eso la mandé y me respondieron que la van a analizar; sin embargo, eso fue hace como tres días, por lo que todavía no tengo una respuesta muy clara al respecto", citó Vega.

¿Por qué, si ambos son atletas olímpicos de París 2024 se les dejó sin nada de beca deportiva?

Teletica.com buscó la reacción de Donald Rojas, director del Icoder, sobre los casos en específico de Sancho y Vega.

Desde el Icoder señalan que se han recibido 30 casos de revisión, dos de ellos son los de Sancho y Vega.

"El Reglamento de Becas establece los mecanismos a través de los cuales los atletas que pudieron verse afectados con una resolución de la Comisión de Selecciones Nacionales podrían solicitar una revisión del fallo. Hasta este 18 de mayo, se han recibido 30 casos de revisión, entre los que se encuentran los mencionados", citó Rojas.

También, desde el Icoder señalaron que las becas son otorgadas en relación con el rendimiento del año anterior; en este caso, el de 2025.

"Es importante recordar que los incentivos a atletas de alto rendimiento son otorgados con base en resultados obtenidos en el último año de competencia, por lo que se debe entender que, en el caso de los atletas que asistieron a Juegos Olímpicos 2024, la Comisión de Selecciones debió tomar en cuenta para el análisis los resultados obtenidos durante el 2025", concluyó Rojas.