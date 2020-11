Costa Rica debuta este sábado en Suramericano Femenino de Rugby

El Sudamericano Femenino de Rugby Seven 2020 tendrá la participación de ocho seleccionados nacionales y Costa Rica durará ante su similar de Argentina este sábado.



Con suma expectativa, esta edición del "Valentín Martínez", a disputarse en Uruguay, está pronta a comenzar y marcará el regreso a la actividad del rugby femenino internacional.

Como desde hace unos años, el Carrasco Polo Club será la casa del encuentro anual de rugby y allí las ticas se han entrenado desde su arribo hace casi una semana.

En este contexto de pandemia, que se pueda realizar con este formato representa para Sudamérica Rugby y cada uno de los países participantes, un logro significativo desde todo punto de vista: el deportivo, por supuesto, pero también logístico y organizativo.

Desde este viernes 27, cuando se lleve adelante el ‘captain's run’ para cada una de las ocho delegaciones, podremos decir que la competencia estará ya en marcha.

El fixture se armó tomando la clasificación del año pasado como base. Por ello, habrá dos grupos de cuatro equipos cada uno, a saber:

Grupo A: Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay

Grupo B: con Argentina, Colombia, Chile y Costa Rica.

El sábado 28, desde las 10 de la mañana, el "Valentín Martínez" dará inicio con el partido que disputarán Colombia v Chile. A continuación, jugarán sucesivamente Argentina vs Costa Rica, Paraguay vs Perú y por último, el defensor del título Brasil y el anfitrión Uruguay.

Habrá allí un descanso, el primero de la jornada. A continuación, jugarán Colombia v Costa Rica, Argentina v Chile, Paraguay v Uruguay y Brasil v Perú.

Con un intervalo más en medio, la última etapa, el último bloque de partidos del día tendrá a Chile vs Costa Rica, Argentina vs Colombia, Perú vs Uruguay y cerrará el día 1 Brasil v Paraguay.

La segunda jornada de competencia, el domingo 29 de noviembre, verá a los equipos ordenados de acuerdo con sus puntuaciones en cada una de sus zonas.

Esta segunda jornada del Valentín Martínez comenzará a las 9 a.m. y también se podrá seguir en vivo desde la app de Sudamérica Rugby.

El partido final está previsto para las 15:45 hora uruguaya.

Cortesía CON