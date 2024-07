Atletismo en París 2024: Lyles está "dispuesto a demostrar" que es el atleta más rápido

Los Juegos Olímpicos de París 2024 van a ser "mucho mejores" para él que los de Tokio en 2021, confió este lunes el atleta velocista estadounidense Noah Lyles, que dijo estar "dispuesto a demostrar" que es el hombre más rápido del planeta.



"Los últimos Juegos Olímpicos no fueron para mí como tenía previsto. Ahora llego a los Juegos sin estar deprimido, sé que no serán lo mismo, serán mucho mejores", afirmó en una conferencia de prensa el hombre que llega como una de las grandes figuras de la competición.



En el Mundial de Budapest de 2023, Lyles fue la estrella al colgarse los oros en 100, 200 y relevo 4x100 metros. Pero en Tokio dos años antes tuvo que contentarse con un bronce, en su distancia favorita, los 200 metros, pese a llegar entonces como principal candidato al título.



En aquella época, Lyles no estaba bien mentalmente y explica ahora que le pasó factura tener que correr sin público por la pandemia.



"Cuando estoy detrás de los tacos de salida es cuando me digo normalmente que es la hora del show. Pero allí (en Tokio) recuerdo que me dije a mí mismo que aquello no era divertido, que no estaba bien. No es lo que yo imaginé, ni lo que quería. Todo eso antes de tomar la salida es algo malo", contó este lunes en París.



En el Estadio de Francia en Saint Denis, en la periferia de París, sí que planea cumplir con su rol habitual de 'showman', al más puro estilo Usain Bolt, ante los 75.000 espectadores que se esperan para las finales.



Famoso en la Villa Olímpica

"Eso me hace soñar. Cuanto más numerosa es la multitud, mejor rindo", aseguró el floridense.



"Sé que estos Juegos van a ser mucho mejores para mí, estoy dispuesto a demostrarlo", añadió. "Para que pierda esta vez los otros tendrían que ser mucho mejores. Pero sinceramente, cuando Noah Lyles está ahí...", añadió con una sonrisa maliciosa.



"Por supuesto que lo soy", respondió cuando le preguntaron si se sentía el hombre más rápido del mundo. "Todo el mundo sabe que ese calificativo corresponde al campeón del mundo de los 100 metros, que soy yo, y al campeón olímpico, que es lo que pronto voy a ser", añadió.



Lyles, que lamenta a menudo la falta de visibilidad de las estrellas del atletismo, se quejó, por otra parte, de su nueva popularidad, consecuencia en parte de la serie "Sprint", difundida en Netflix y de la que es uno de los principales protagonistas.



"Me he convertido en alguien bastante popular en la Villa Olímpico, a veces me resulta difícil encontrar tiempo para mí en la Villa", dijo. "Me encuentro comiendo a horas extrañas para estar solamente con mi novia y para poder comer simplemente tranquilo", aseveró.