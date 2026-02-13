Aprobada reforma que facilita uso de calles para competencias deportivas

Este jueves fue probada la reforma que facilita uso de calles para competencias deportivas.﻿



El proyecto de ley N. 24.037 “Reforma de los artículos 2, 7 y 16 de la Ley para Regular los Eventos Deportivos en Vías Públicas Terrestres” fue aprobado en Segundo Debate por el Plenario Legislativo con 40 votos a favor y 0 en contra.

"Se aprobó el proyecto que agiliza los trámites, que quita la burocracia, pero también que elimina los cobros y que va a organizarse de tal manera que no haya duplicidad de eventos con un calendario anual en las diferentes comunidades", comentó la diputada Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien fue la propulsora.

Ahora, las organizaciones deportivas, que cuenten con la “Declaratoria de Utilidad Pública”, verán reducida la tramitología a la hora de hacer sus eventos en vías públicas terrestres.

También se organiza mejor la coordinación institucional entre Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Seguridad Pública y las Policías Municipales para que sea más eficaz para la realización de estas actividades deportivas.

Asimismo, elimina el cobro por costo operativo de la Policía de Tránsito y se establece un calendario anual que será remitido en la segunda quincena del mes de febrero de cada año a la Dirección General de la Policía de Tránsito.

Ahora le corresponderá al Poder Ejecutivo firmarlo para su respectiva publicación en La Gaceta y que empiece a regir.





