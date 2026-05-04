88 atletas firmarán renovación de becas deportivas
Un total de 88 atletas de 24 disciplinas deportivas firmarán este miércoles la renovación de las becas deportivas.
Las becas de renovación aprobadas se aplicarán retroactivamente desde el mes de enero del presente año.
Los atletas representan disciplinas de atletismo (10), esgrima (10), paradeportes (karate do (6), racquetbol (5), taekwondo (5), rugby (5), balonmano (4), tenis de mesa (4), boliche (3), ciclismo (3), deportes acuáticos (3), gimnasia (3), triatlón (3), ajedrez (2), judo (2), patinaje (2), voleibol (2), surf (2), tiro con arco (2), levantamiento de potencia (1), lucha (1), billar (1) y halterofilia (1).
Los deportistas tendrán un paquete integral de beneficios, que incluye seguro, atención en medicina general, terapia física, nutrición, psicología, acondicionamiento físico y asesoría antidopaje.
El Icoder informó que durante el 2026 invertirá ₡380 millones para el Programa de Incentivos a Deportistas de Alto Rendimiento.