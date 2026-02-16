Orégano: más que un condimento

Esta hierba mediterránea, conocida y valorada desde la antigüedad, ha trascendido la cocina para posicionarse como aliada del bienestar diario. El orégano no solo aporta aroma y sabor a sus platillos; también posee múltiples propiedades respaldadas por estudios científicos.

Se ha identificado que contiene más de 60 compuestos bioactivos que pueden contribuir al fortalecimiento del sistema inmunológico y favorecer la salud digestiva y cardiovascular. Su uso, tanto en infusiones como en preparaciones naturales, lo convierte en un recurso accesible y versátil (ver video adjunto).

Pero, ¿cómo puede incorporarlo de manera práctica en su rutina? La experta en infusiones Roxana Garita le muestra distintas preparaciones y recomendaciones para aprovechar al máximo los beneficios de esta planta.

