¡Descubra cinco superalimentos que se consiguen en Costa Rica!

Redacción: Miguel Fallas

Costa Rica es un verdadero tesoro natural que brinda una gran variedad de alimentos nutritivos y deliciosos. Entre ellos, destacan algunos que podríamos llamar superalimentos por su alta concentración de nutrientes y sus beneficios para la salud.



¿Qué convierte a un alimento en un superalimento? Su alta concentración de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, combinada con propiedades que favorecen el bienestar.



En el video que aparece en la portada de este texto, la nutricionista Cathalina Sibaja enumera los cinco superalimentos que podemos encontrar en Costa Rica.



El frijol rico en proteínas vegetales, hierro y fibra, es ideal para mantenerse lleno de energía. Además, su versatilidad permite prepararlo de mil maneras diferentes.



El chan es muy refrescante y contiene gran cantidad de vitamina C y antioxidantes. Perfecto para fortalecer el sistema inmunológico y combatir los radicales libres.



El ayote, un ingrediente clave en la cocina tradicional, forma parte de la triada maicillo-frijol-ayote. Es una excelente fuente de vitaminas y minerales, y su versatilidad lo hace ideal para incluirlo en una gran variedad de platos.



El cas, esa fruta de pulpa amarilla y sabor dulce, es rico en vitamina C y betacaroteno.



Y por último, pero no menos importante, la guanábana, una fruta tropical rica en vitaminas y con estudios que siguen determinando sus múltiples beneficios.



Incorporar estos superalimentos a su dieta diaria ayuda a mantenerse saludable y a prevenir enfermedades.



Para más información puede contactar a la nutricionista Cathalina Sibaja al teléfono: 8837-5398 y en Instagram como: @cathalanutri.