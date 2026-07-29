Consejos sencillos para conservar los alimentos frescos por más tiempo

La forma en que almacenamos los alimentos influye en su duración, sabor y textura. Un manejo adecuado también ayuda a reducir el desperdicio de comida en el hogar.

El queso y los embutidos son algunos de los productos que pueden perder calidad en pocos días si no se conservan de manera correcta.

Junto a la chef Adriana Vindas, compartimos recomendaciones prácticas para conservar mejor algunos de los alimentos de uso frecuente en casa.

Pequeños cambios en la forma de guardar los productos pueden ayudar a mantenerlos frescos durante más tiempo y aprovechar mejor cada compra.

En el video adjunto encontrará consejos sencillos para conservar sus alimentos y evitar desperdicios.

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