¿Come compulsivamente o sin hambre? Podría ser a causa de sus emociones

“¿Por qué ocurre esto? porque no hay un buen manejo de las emociones, por lo que es importante identificar qué es lo que me estoy comiendo en realidad, y no hablo de un alimento, sino de la emoción que no he podido gestionar y por la que termino buscando exceso de comida”, explicó Jéssica Peña, nutricionista y psicóloga.