¿Azúcar en sus 'snacks' saludables? Tres alimentos que pueden engañar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que una persona adulta consuma, como máximo, una cucharada y media de azúcar al día.

Sin embargo, en ocasiones, esa medida se "gasta" solo endulzando el café de la mañana, y la mayoría de personas no lleva registro de la cantidad de azúcar que consume en total ni del riesgo que esto podría representar.



Una dieta alta en azúcares procesados puede predisponer a enfermedades metabólicas, riesgo cardíaco, compromete la microbiota intestinal y podría influir incluso sobre el sistema de defensas del organismo (repase la información en el video adjunto).



La nutricionista Tatiana Vargas comparte una guía para aprender a identificar el azúcar oculto en tres alimentos de alto consumo entre la población costarricense:



Azúcar en las bebidas: un hábito tan común como endulzar el café con dos cucharadas de azúcar implica sobrepasar el consumo recomendado por la OMS. Lo mismo ocurre con el consumo de jugos de frutas empacados y gaseosas que, en algunos casos, contienen hasta siete cucharadas de azúcar.



Azúcar en embutidos: es común que las personas no contemplen el azúcar en los embutidos como el jamón o la mortadela, porque estos poseen un sabor salado. Sin embargo, los embutidos contienen azúcar como parte del proceso para mejorar su sabor y conservarlos durante más tiempo.



Azúcar en barritas energéticas: generalmente, las personas que tienen como objetivo perder peso prefieren sustituir las galletas por barritas energéticas, sin embargo, algunas barritas contienen más azúcar y grasa que una galleta de chocolate.



Vargas recomienda leer las etiquetas, específicamente en el rubro de azúcar, y preferir aquellos que no sobrepasen los cinco gramos por porción, o que del todo no contengan azúcar añadida.



Si desea contactar a la nutricionista, Tatiana Vargas, puede hacerlo al teléfono: 8837-5398 y en redes sociales como: @lanutritati o @consultasnutrición.