Video muestra maniobra que desató polémica entre piloto y torre de control del Juan Santamaría

Un nuevo video permite observar el momento en que dos aeronaves coinciden en la pista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, una maniobra que dio origen a una disputa que actualmente investigan las autoridades aeronáuticas.

Las imágenes muestran la secuencia de los movimientos en tierra y serán parte de los elementos que deberán analizarse para determinar si los procedimientos aplicados se ajustaron a la normativa vigente.

El caso surgió luego de una discrepancia relacionada con una instrucción para abandonar la pista. La conversación entre el piloto y la torre de control aumentó de tono y quedó registrada en las comunicaciones aeronáuticas.

Tras la difusión del audio, el Sindicato de Profesionales en Control de Tránsito Aéreo (Sitecna) pidió evitar conclusiones anticipadas y señaló que un evento de seguridad operacional no puede valorarse únicamente a partir de un fragmento de comunicación.﻿

La organización sostiene que las autoridades competentes deben revisar la totalidad de la evidencia disponible, incluidos los registros de comunicación y los procedimientos aplicados, antes de establecer eventuales responsabilidades.

"Este evento también pone sobre la mesa una realidad que Sitecna ha señalado de manera consistente durante años: la necesidad urgente de fortalecer estructuralmente los Servicios de Navegación Aérea de Costa Rica.

"Actualmente, nos encontramos en procesos de negociación y diálogo con el Gobierno de la República y las autoridades competentes para impulsar soluciones concretas que permitan atender las necesidades históricas del sistema", explicó el sindicato.





Entre esas posibles soluciones están el fortalecimiento de la dotación de personal operativo, la ejecución oportuna de procesos de reclutamiento y selección especializados, la capacitación continua del recurso humano y la incorporación de las especialidades técnicas establecidas en la normativa y en los manuales operativos que regulan la prestación de estos servicios.

"No es posible exigir niveles cada vez más altos de eficiencia, seguridad y capacidad operativa sin dotar al sistema de los recursos humanos y técnicos necesarios para cumplir esas exigencias", finalizó Sitecna.



Mientras avanza la investigación, los controladores recuerdan que la seguridad aérea depende del trabajo coordinado entre las tripulaciones y el personal de torre.

Ahora serán las autoridades aeronáuticas las encargadas de reconstruir toda la secuencia de los hechos y determinar si existió alguna desviación de los procedimientos establecidos.

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