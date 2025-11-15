Video: Incendio deja severos daños en minisúper de Puntarenas

El Cuerpo de Bomberos atendió un incendio de grandes proporciones en un minisúper ubicado en Quebrada Ganado, Tárcoles, Garabito, Puntarenas.

El local afectado se encuentra cerca de un área de comercios, y en este momento existe amenaza sobre varias casas cercanas.

Cinco unidades de bomberos se encuentran en el lugar combatiendo las llamas que afectan el establecimiento.

La alerta de fuego ingresó a las 2:31 a.m. de este sábado.

Noticia en desarrollo.