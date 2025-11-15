EN VIVO
Clock

de HS

Noticias

Video: Incendio deja severos daños en minisúper de Puntarenas

La alerta se recibió a las 2:31 p.m. de este sábado.

Por Mariela Montero Salazar 15 de noviembre de 2025, 15:28 PM

El Cuerpo de Bomberos atendió un incendio de grandes proporciones en un minisúper ubicado en Quebrada Ganado, Tárcoles, Garabito, Puntarenas.

El local afectado se encuentra cerca de un área de comercios, y en este momento existe amenaza sobre varias casas cercanas.

Cinco unidades de bomberos se encuentran en el lugar combatiendo las llamas que afectan el establecimiento.

La alerta de fuego ingresó a las 2:31 a.m. de este sábado.

Noticia en desarrollo.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas