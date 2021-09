Vacunación en Teletica cierra con 1.750 primeras dosis aplicadas

La jornada de vacunación realizada por Televisora de Costa Rica en alianza con el Hospital Nacional Geriátrico, concluyó exitosamente este domingo con la aplicación de un total de 1750 primeras dosis de la inmunización contra el COVID-19.



Durante cinco días, el personal de salud de este Hospital instaló un punto de vacunación abierto al público en las instalaciones de Teletica. Las personas nacionales o extranjeras, entre 18 y 57 años que hasta el momento no contaban con ninguna dosis contra el virus, tuvieron acceso a su primera dosis de la vacuna de AstraZeneca sin importar si estaban aseguradas o no.



De esta forma Televisora de Costa Rica se unió al esfuerzo nacional que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social realizan mediante “El Vacunatón”, con el objetivo de alcanzar la mayor cobertura posible de inmunizaciones contra el virus del COVID-19 para reducir así el ritmo de contagios, el número de hospitalizaciones y la cantidad de muertes por esta enfermedad.



Cifras dadas a conocer por la CCSS la semana pasada indican que, 8 de cada 10 pacientes que se encuentra actualmente internados en una unidad de cuidados intensivos, no están vacunados o no tenían el esquema completo; por lo que en este momento la aplicación masiva de las vacunas es crucial.



Teletica abrirá nuevamente el puesto de vacunación el próximo 15 y 16 de diciembre para que todas las personas que se aplicaron su primera dosis esta semana puedan completar su esquema de inmunización.



Lea también Nacional COVID: 80% de pacientes en UCI no están vacunados o tienen esquema incompleto Se determinó que de los 277 pacientes hospitalizados con esquema completo, el 75% no requirió de una UCI.