Teletica: el corazón que hace 50 años cambió para siempre el paisaje de La Sabana

En septiembre de 1975, la televisión costarricense cambió de paisaje. Teletica dejó atrás el bullicio del Barrio Cristo Rey, donde los trenes hacían temblar el piso y los aguaceros se colaban en cada transmisión, para levantar su nueva casa en el costado oeste del Parque Metropolitano La Sabana. No fue solo una mudanza: fue el inicio de un ciclo que, medio siglo después, sigue iluminando la memoria de un país entero.



En Cristo Rey, la televisora había nacido en 1960 entre paredes estrechas y sueños grandes. Allí, entre improvisaciones y sacrificios, se forjaba cada transmisión con ingenio y convicción.

“El ruido del tren se ﻿escuchaba﻿ al aire, inclusive, cuando pasaba, temblaba el piso y las cámaras se movían. Si caía un aguacero, todo se escuchaba”, recuerda Jorge Garro, colaborador de aquellos años y actual asesor de la presidencia de Teletica.

La partida de don René Picado Esquivel, fundador visionario, dejó un vacío que fue llenado por la determinación de doña Olga Cozza de Picado. Con el apoyo de su padre, don Roque Cozza, se levantó un edificio que no era solo de concreto: era una promesa al futuro, un compromiso con la excelencia y la certeza de que la televisión podía ser motor de unión, educación y cultura.

Archivo Teletica.

​La Sabana era entonces un mosaico de cafetales y calles desiertas. Allí, entre la sencillez del paisaje y la fuerza de quienes cargaban escritorios, movían cámaras y hasta construían escenografías improvisadas, nació el edificio René Picado Esquivel. Era el símbolo de una Costa Rica que apostaba por la modernidad sin olvidar sus raíces.

“Tuvimos que hacer transmisiones en las nuevas instalaciones pero con la móvil estacionada afuera porque aún no teníamos listas las cabinas para transmitir. La mudanza fue paulatina, pero todos teníamos una gran ilusión”, recuerda Garro.

Esa ilusión se consolidó el 15 de septiembre de 1975, cuando una misa presidida por doña Olga bendijo mucho más que un edificio: consagró el hogar de la televisión costarricense.

Lobby original en 1975. Archivo Teletica.

Desde entonces, cada piso ha escrito páginas de historia. Los noticieros, las transmisiones deportivas, los programas de entretenimiento y los grandes eventos culturales encontraron allí un lugar donde crecer y convertirse en parte de la memoria colectiva de los ticos.



La evolución tecnológica acompañó siempre este camino: de los videotapes a la era digital y hasta el moderno estudio Kimera. Pero, más allá de las máquinas, fueron las personas quienes mantuvieron vivo el espíritu de innovación. Los mismos que improvisaban sets en Cristo Rey aprendieron a dominar nuevas tecnologías con la misma pasión y entrega.



Hoy, cincuenta años después de aquel traslado, Teletica no es solo un canal. Es un símbolo de identidad, una institución que ha acompañado a Costa Rica en alegrías, retos y transformaciones. Desde el eco de los trenes en Cristo Rey hasta la modernidad de Sabana, la televisora ha tejido junto al pueblo costarricense una historia de libre expresión, unión familiar y memoria compartida.



Teletica celebra medio siglo en Sabana, medio siglo de ser voz, espejo y hogar de Costa Rica.