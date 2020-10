Sharon Abarca ganó la gala #14 de ‘Tu Cara me Suena’

Sharon Abarca fue la primera en subir al escenario esta noche y brilló con luz propia imitando a la dominicana Ángela Carrasco, con la canción del año 1979 “Quererte a ti”.

“Además de la voz, me preocupé por trabajar la interpretación con ayuda de los profesores”, nos comentó la joven cantante. Para tres de los jueces, ella mereció el más alto puntaje y sus compañeros también reconocieron el trabajo de Abarca por medio de sus puntos.

“Me encantó, te vi súper metida en el personaje”, aseveró Duvalier Quirós. “El personaje se te acomodó muy bien”, indicó Eugenia Fuscaldo. Aunque para Montalbert hizo falta un poquito más de acento en la interpretación, felicitó el trabajo; por su parte, para Alex Costa, Sharon honró con su imitación a una de sus artistas preferidas.

La última presentación de la noche estuvo a cargo de Xiomara Ramírez como la española Mónica Naranjo y la canción debut de su carrera, en 1994, “El amor coloca”. Ramírez se quedó con el segundo lugar y, aunque los jueces coincidieron en que hubo algunos pequeños momentos que no estuvieron a la altura de la cantante, elogiaron como siempre su minucioso trabajo de interpretación.

“Por partes escuché a Xiomara, pero muy bien, me gustó”, señaló Alex Costa. “Impactada, usted es una pantera en el escenario”, puntualizó Eugenia Fuscaldo.

Carmen Chinchilla escaló de la última posición en la gala pasada al tercer lugar en esta, con la canción de 1978 “La mochila azul” de Pedrito Fernández. Los jueces y sus compañeros agradecieron la interpretación que retó a la actriz a transformarse en un niño.

Para Duvalier, Chinchilla estuvo “muy bien” durante casi toda la canción. “Para mí esta es la mejor presentación, diste a ese niño, me gustó muchísimo”, calificó Eugenia Fuscaldo.

En el cuarto lugar se ubicó Gonín, quien bailó y disfrutó al ritmo de la música tropical de la banda uruguaya Chocolate, con la canción “Mayonesa”.

“Qué ángel tenés, es una imitación exacta”, agradeció Eugenia. “Me pareció calcado de principio a fin”, señaló Costa.

Ganador de la gala anterior, Eduardo Aguirre se quedó con el quinto puesto esta noche; sin embargo, se le vio disfrutar incluso el baile, imitando a Ricky Martin y su éxito del 2006 “Pégate”.

“Qué rica energía, sé que el baile no es lo tuyo, pero hiciste un muy buen trabajo”, agradeció Montalbert.

Con una emotiva presentación, Davis Núñez trajo al escenario a John Lennon y su emblemática canción “Imagine”, que se mantiene vigente desde 1971.

“Es un himno universal, pero me pareció que hubo un exceso de chicle”, señaló Eugenia, refiriéndose a la imitación. Davis defendió su trabajo argumentando que, en el video de referencia y en casi todas las presentaciones, Lennon solía cantar con un chicle en su boca.

“A mí me encantó esa facilidad para imitar”, dijo Duvalier. En esta oportunidad, el puntaje del jurado lo ubicó en la sexta posición.

“Te quiero, te quiero”, una inolvidable canción del español Nino Bravo, fue el reto para René Barboza, quien subió al escenario dispuesto a disfrutar esta presentación. Para el jurado lo hizo bien, sin embargo, la calificación lo ubicó en la sétima posición de la gala.

“Todo viene de adentro, nos diste esa emoción en muchos momentos”, señaló Eugenia.

Esta gala no favoreció a los Chillax, quienes quedaron en el último puesto tras su imitación de Gente de Zona. Aunque no dejaron de gozar en el escenario con la canción “La gozadera”, la puntuación no los ayudó; pero la energía y el positivismo lo mantuvieron en toda la gala, característica de los hermanos Valverde.

“Ustedes siempre alegrándonos el escenario, muy bien”, señaló Alex Costa. “La energía me encantó”, puntualizó Montalbert.

La gala #14 tuvo como invitado especial al cantante Jorge Chicas, participante de la cuarta temporada de este formato. Chicas volvió a imitar a AC/DC con la canción “Back in black”, con la que obtuvo nota perfecta y ganó la octava gala en esa ocasión.

Los presentes aplaudieron y agradecieron el talento de este joven artista, quien también agradeció a la producción la oportunidad de volver a este escenario.

Para la próxima gala, según “el pulsador”, todos los participantes tendrán cambio de género. Gonín imitará a Rosario Montes de Pasión de Gavilanes, los Chillax a las Azúcar Moreno, Eduardo Aguirre a Dulce, Davis Núñez a Iris Chacón y René Barboza a Alaska.

En cuanto a las mujeres, Xiomara Ramírez se transformará en Marco Antonio Solís, Sharon Abarca en La mosca TSE TSE y Carmen Chinchilla imitará a Leonardo Favio.

Fotografías: Rodrigo Alfaro.