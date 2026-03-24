Proponen carriles exclusivos para motos ante alarmante aumento de muertes en carretera

En medio de la congestión vehicular, cada vez es más común observar a motociclistas desplazándose entre carriles, aprovechando espacios reducidos para avanzar más rápido.

En algunos casos, incluso invaden el carril contrario, una práctica que incrementa significativamente el riesgo de accidentes. Para especialistas en ingeniería vial, esta dinámica refleja una realidad: el diseño actual de las carreteras ya no responde al crecimiento acelerado de este tipo de transporte.

Ante este escenario, surge una propuesta: la creación de carriles exclusivos para motocicletas, con dimensiones menores a las de un carril convencional, que permitan ordenar la circulación y reducir la interacción con vehículos livianos.

José Manuel Sáenz, de la Asociación de Carreteras y Caminos, explicó que esta práctica informal ya existe en la realidad diaria.

“Los motociclistas han creado un carril inexistente en la mitad de la vía. Todos lo hemos experimentado como conductores. Por eso, hay que pensar en un carril exclusivo para motos”, señaló.

Cifras que preocupan

Los datos respaldan la necesidad de buscar soluciones. Las motocicletas registran la mayor tasa de accidentes del país, con más de 66 siniestros por cada mil unidades aseguradas.

En contraste, los vehículos particulares reportan poco más de cinco accidentes por cada mil, una diferencia que supera las diez veces.

A esto se suma el nivel de letalidad. En el último año, las muertes de motociclistas aumentaron cerca de un 30% y representaron más de la mitad de los fallecidos en carretera.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en los primeros meses del año, el 56% de las víctimas mortales viajaban en motocicleta.

Un problema estructural

Especialistas señalan que el crecimiento en el uso de motocicletas responde, en gran medida, a factores económicos. Se trata de un medio de transporte más accesible, con menores costos y facilidades de adquisición, lo que lo convierte en una alternativa atractiva frente a la congestión vial.

Sin embargo, la infraestructura no ha evolucionado al mismo ritmo. La capacidad de las vías se encuentra al límite, lo que obliga a replantear la distribución del espacio y la gestión del tránsito.

Además de los carriles exclusivos, expertos recomiendan intervenir puntos críticos de congestión y fortalecer la planificación vial.

Se trata de un debate que toma fuerza en un contexto donde las motocicletas tienen cada vez mayor protagonismo en las carreteras del país.

Repase la información completa en el video que aparece en la portada de este artículo.