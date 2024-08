¿Por qué es importante saber si tengo o no tengo dengue? Dos expertos lo explican

El dengue no siempre es una enfermedad arrolladora: dos epidemiólogos consultados por Teletica.com coinciden en que, en ocasiones, esta puede confundirse con la popularmente conocida “gripe seca”.



"A veces, el dengue es muy leve, apenas tiene dolor de cabeza, malestar general, dolor de cuerpo. Si la persona es sana, puede pasar incluso casi sin síntomas. Con un acetaminofén lo puede superar", asegura el doctor Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional.

"El dengue no tiene flema, secreción nasal, tos. Además, uno sabe si en la comunidad tiene o no dengue. Uno no puede jugarse el chance de quedarse sin ir al médico", explica la doctora Adriana Alfaro, de la Unidad de Epidemiología de Ministerio de Salud.

Cuando hay un segundo contagio de dengue en una misma persona, el riesgo de sufrir un cuadro grave se dispara, entonces, si una persona no sabe que ya tuvo la enfermedad, podría no tratar a tiempo los síntomas en caso de un recontagio. De acuerdo con los expertos, esto pone en peligro la vida por no asumir los cuidados especiales que ese escenario requiere.



"En Costa Rica, el dengue circula todos los años, desde 1993. A la fecha, es probable que unas 400 mil personas hayan tenido la enfermedad. Eso eleva las posibilidades de que aparezca dengue grave", advierte Romero.

La doctora Alfaro plantea un segundo escenario: cuando la persona ya tuvo dengue, le fue favorable y, por esa experiencia, no acude por atención cuando se entera de que tiene un segundo contagio. Un fenómeno que ocurre, asegura, en zonas de alta incidencia, donde la persona intuye que tiene dengue, se queda en la casa y trata de combatir la enfermedad por sus medios.

"Cuando la persona ya es adulta mayor o tiene enfermedades de fondo como diabetes, presión alta u obesidad, tiene muchas posibilidades de agravarse. La gravedad del dengue puede escalar en muy poco tiempo, no hay que jugársela", puntualiza la especialista.

¿Cuánto cuesta una prueba para detectar el dengue?

Este medio consultó a siete laboratorios clínicos de diferentes partes del país sobre el costo de la prueba sanguínea que revela si una persona tiene, o no, la enfermedad. Los precios son muy variados.

La cotización más económica recibida fue de 13 mil colones en un laboratorio cartaginés, mientras que la más cara fue de parte de un laboratorio en Guanacaste: 36 mil colones.

Diferentes cadenas de laboratorios tienen precios que oscilan entre 21 mil colones y los 30 mil colones. Aunque según el tarifario oficial del Colegio de Microbiólogos, disponible en su sitio web, el precio de la prueba “PCR por virus dengue” es de 45 mil colones. Esta es prueba confirmatoria de que, al momento de la prueba, está presente la enfermedad.

"Lo importante es la evaluación clínica que haga el médico porque, sin necesidad de un resultado, él puede hacer el diagnóstico de la enfermedad", asegura la doctora del Ministerio de Salud.

La vocera explica que el diagnóstico clínico es la clave en el proceso, porque las pruebas de laboratorio tienen un límite de días para poder detectar la enfermedad a partir de la aparición de los síntomas; entonces, muchas veces, el paciente llega fuera de ese tiempo y la misma ya no sería eficaz.

Alfaro dice que la prueba de laboratorio está disponible en los principales hospitales del país.



A día de hoy, el Ministerio de Salud estudia si el dengue le provocó la muerte a tres personas en nuestro país en los últimos días.