Pasajes de bus subirán nuevamente por retiro de monedas de ₡5

Los usuarios del transporte público enfrentarán dos ajustes distintos en las tarifas durante los próximos meses.

El primero ya entró a regir desde este 21 de mayo, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobara incrementos tarifarios debido al aumento en el precio de los combustibles.

Según la Aresep, el incremento promedio para las rutas de autobús es de 5,43%. En el caso de los taxis rojos y los que operan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, oscilan entre 1,39% y 2,82%.

La entidad reguladora indicó que la medida responde al incremento en los costos de los combustibles, uno de los principales factores utilizados para calcular las tarifas del transporte público.

Los aumentos variarán dependiendo de cada ruta. Por ejemplo, el trayecto San José – Cementerio – Sabana pasó de ¢295 a ¢310. La ruta Heredia – San Antonio de Belén aumentó de ¢335 a ¢355 y el recorrido Cartago – Tres Ríos subió de ¢350 a ¢370.

En rutas más extensas, el ajuste es aún mayor. Ciudad Quesada – La Fortuna aumentó ¢90, mientras que Liberia – Nicoya subió ¢100 y alcanzó los ¢1.945.

Sin embargo, este no será el único cambio que deberán enfrentar los usuarios del transporte público este año.

A partir del próximo 1.° de julio, la salida oficial de circulación de la moneda de cinco colones obligará a redondear miles de tarifas de autobús para quienes continúen pagando en efectivo, según lo establecido por el Banco Central de Costa Rica.

Con este ajuste, una tarifa de ¢484 bajará a ¢480, mientras que otra de ¢486 aumentará a ¢490. La Aresep confirmó que las personas que utilicen métodos de pago electrónico podrán cancelar el monto exacto, sin necesidad de aplicar redondeos.

Actualmente, el sistema nacional de autobuses moviliza a más de 918 mil personas por día y opera con cerca de cinco mil tarifas diferenciadas en todo el país.