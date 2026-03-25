Muertes en carretera se disparan y se acercan a cifra de homicidios en el país

En lo que va de 2026, Costa Rica registra cerca de 150 muertes en carretera, una cifra que se aproxima a los 160 homicidios contabilizados en el mismo periodo, lo que evidencia el peso de los accidentes de tránsito como una de las principales causas de muerte en el país.

El año anterior ya había dejado cifras preocupantes, con el mayor número de fallecimientos en carretera en más de una década. En los últimos 14 años, más de 11.000 personas han perdido la vida en accidentes viales, muchos de ellos en situaciones que pudieron evitarse.

Zonas más afectadas

Las estadísticas también evidencian una distribución geográfica clara. Alajuela encabeza la lista de provincias con más fallecidos, seguida por San José, Puntarenas, Guanacaste y Limón. En contraste, Cartago registra la menor cantidad de muertes.





Entre las causas más frecuentes de estos accidentes se encuentran el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, el irrespeto a la señalización y los adelantamientos indebidos.

“Tenemos varios motivos, dentro de los más recurrentes el exceso de velocidad, el consumo de bebidas alcohólicas, el irrespeto a la demarcación y el adelantamiento indebido”, explicó Freddy Vargas, oficial de tránsito.

Las prisas, el estrés y la falta de planificación también influyen en la conducta de los conductores, especialmente en momentos de menor circulación, cuando algunos optan por aumentar la velocidad.



Impactos evitables

Otro elemento que preocupa es la cantidad de accidentes contra objetos fijos, lo que evidencia fallas en la conducción o en el estado de los vehículos: “Muchas veces es la velocidad en carretera. También hacemos el llamado a revisar los autos, porque hay fallos”, indicó Jonathan Rojas, director de calidad de la ruta 27.



Motociclistas, los más vulnerables

Las motocicletas siguen siendo el grupo más expuesto en carretera, concentrando una alta proporción de los fallecimientos. Solo en un fin de semana reciente, 26 personas murieron en accidentes de tránsito en un lapso de 48 horas.



Ante este panorama, expertos advierten sobre una posible crisis sanitaria vinculada a la cantidad de accidentes y sus consecuencias.



Aunque la violencia en las calles suele acaparar la atención, la violencia en carretera continúa siendo igual de letal. Una realidad que deja una interrogante abierta: ¿por qué una causa de muerte prevenible sigue cobrando tantas vidas en el país?





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