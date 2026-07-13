MEP espera que deserción estudiantil tras vacaciones no supere los 13 mil estudiantes

El Ministerio de Educación Pública (MEP) espera que menos de 13 mil estudiantes abandonen las aulas durante el periodo de vacaciones de medio año de 2026.

La meta de las autoridades educativas es alcanzar el nivel más bajo de exclusión educativa registrado después del receso de mitad de curso y mantener la tendencia a la baja que se ha observado en los últimos años (ver video adjunto de Telenoticias).

Durante 2025, la exclusión educativa cerró en 1,3% de la matrícula nacional, el porcentaje más bajo registrado en el país desde el año 2000.

Ahora, el desafío para el MEP es reducir aún más esa cifra y lograr que una mayor cantidad de estudiantes permanezca dentro del sistema educativo durante la segunda mitad del curso lectivo.

El principal reto se concentra en la educación diversificada, especialmente en las modalidades dirigidas a personas adultas, donde históricamente se registra la mayor cantidad de casos de exclusión.

Para enfrentar esta situación, el ministerio mantiene seguimiento a estudiantes que dejan de asistir a clases y utiliza herramientas de alerta temprana que permiten identificar factores de riesgo.

Estas acciones buscan intervenir oportunamente y generar estrategias que favorezcan el regreso y la permanencia de los estudiantes en las aulas.