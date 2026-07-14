Más de una tercera parte de funcionarios del MEP se incapacitó en lo que va de este año

En poco menos de seis meses, 31.769 funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) registraron al menos una incapacidad.

Los datos oficiales, con corte al 19 de junio de 2026, muestran además que se han tramitado 71.001 incapacidades, una diferencia que se explica porque un mismo funcionario puede acumular varias licencias médicas durante el año.

Actualmente, el MEP cuenta con una planilla cercana a 88 mil funcionarios.

Al comparar las cifras con el año anterior, la magnitud del fenómeno se hace más evidente.

Durante 2025, un total de 49.392 funcionarios presentó al menos una incapacidad, mientras que el Ministerio registró 169.026 incapacidades.

La tendencia comenzó a incrementarse de forma marcada a partir de 2022, cuando las incapacidades superaron las 145 mil, muy por encima de las 15.565 registradas en 2014, la cifra más baja de la última década.

El aumento coincide con un análisis del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA), que identifica una alta incidencia de incapacidades relacionadas con el estrés laboral y el síndrome de desgaste profesional, conocido como burnout, entre el personal del Ministerio de Educación Pública.

El estudio plantea que estos factores se han convertido en un desafío para el sistema educativo y ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer las condiciones de bienestar y salud ocupacional del personal docente y administrativo.